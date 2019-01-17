أسوس تكشف عن أحدث أجهزتها في الشرق الأوسط

أعلنت شركة أسوس رسيما ضمن علامتها التجارية ROG أحدث نسختين من جهازي Mothership و Zephyrus S المخصصين للألعاب في منطقة الشرق الأوسط بعد إعلان الشركة عن الجهازين في وقت سابق من هذا الشهر ضمن معرض إلكترونيات المستهلك CES 2019. ويأتي الجهاز الأول بطراز Mothership (GZ700) فيما يأتي الثاني بطراز Zephyrus S (GX701).

وبالحديث عن جهاز Mothership (GZ700)، فهو يأتي يحمل معالج إنتل Core i9 الجيل الثامن بجانب احتوائه على بطاقة رسومات GeForce RTX 2080 من نفيديا. كما يأتي مع شاشة بقياس 17.3 بوصة.

أما الجهاز الثاني Zephyrus S (GX701)، فهو يأتي بعدة خيارات من معالجات إنتل Core i الجيل الثامن مع معالج رسومات نفيديا GeForce RTX 2080 وتقنية Max-Q Design. وسيكون الجهاز متاح للشراء خلال الربع الثاني من العام الحالي رفقة الجهاز السابق.

من جانبه، فقد أعلنت أسوس عن طرح أجهزة النوت بوكس Zenbook 14 (UX431) خلال الربع السنوي الثاني، Zenboook S13 (UX392) الذي يتوفر الآن في محلات التجزئة وهو جهاز يحتوي على شاشة بنسبة 97% من واجهة الجهاز، و VivoBook 14/15 (X412/512) الذي سيكون متاح للشراء في فبراير القادم.

وعلق السيد، جيف لو، المدير الإقليمي لشركة أسوس بمنطقة الشرق الأوسط بقوله “يأتي طرح هذه المنتجات في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة بعد الكشف عنها خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2019 يأتي انعكاسًا لأهمية منطقة الشرق الأوسط لأسوس ريببلك أوف جيمرز. وأبدى العملاء رغبتهم في الحصول على أحدث الابتكارات في مجال الألعاب ونقدر دعمهم وثقتهم في منتجاتنا.”

وأضاف: "أصبحت الألعاب الإلكترونية محورًا في مستقبل الألعاب الرياضية في منطقة الشرق الأوسط. وفي ضوء إعلان دبي العام الماضي عن إنشاء “استاد دبي ×” للألعاب الإلكترونية، سرعان ما ستصبح دبي محورًا على الصعيد الإقليمي والعالمي في استضافة فعاليات الألعاب الإلكترونية مما يتيح الفرصة لجذب ملايين من ممارسي الألعاب الإلكترونية والمراقبين والمتحمسين من شتى بقاع العالم. وانطلاقاً من التزامنا برؤية القادة نسعى لطرح أفضل الابتكارات في مجال الألعاب الإلكترونية".

