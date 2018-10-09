إنتل تكشف عن معالجات core i9 الجيل التاسع وسلسلة core x

كشفت شركة إنتل عن معالج الجيل التاسع Core i9-9900K المخصص لأجهزة الألعاب لتقديم أعلى مستوى ممكن ضمن سلسلة Core i9، كما كشفت عن سلسلة Core X المخصصة لصناع المحتوى والمنصات.

وتقول الشركة أن معالجها Core i9-9900K هو أفضل المعالجات المخصصة للألعاب حتى الآن، ويعتبر أول معالج مخصص لقسم حواسيب سطح المكتب i9. وبجانب المعالج الأفضل، فإن الشركة أعلنت عن معالجي i5-9600K و i7-9700K لتقديم خيارات أكثر في السوق لمحبي الألعاب.

وهذه المعالجات تحتوي على 8 نوى بالإضافة إلى 16 خيط معالجة، مع سرعة تصل 5.0 جيجا هيرتز بفضل تقنية التوربو، بالإضافة إلى 16 ميجا بايت من ذاكرة التخزين المؤقتة Intel Smart Cache. وتستطيع المعالجات توفير أكثر من 220 إطار في الثانية لأفضل الألعاب، وهو معدل أكثر بنحو 10% من الجيل السابق.

وتوفر المعالجات تحسن بنحو 40% عن الجيل السابق، بجانب سرعة أكبر في معالجة الفيديو على Adobe Premiere أسرع بنحو 34 من الجيل السابق، وأكثر بنحو 97% من معالجات الشركة قبل 3 سنوات.

وبجانب المعالجات، فقد أعلنت الشركة عن رقاقة Z390 التي تقدم سرعة كبيرة في معالجة البيانات ونقلها لاسلكيًا مع تحسين على اتصال الانترنت لتكون متكاملة مع المعالجات الجدد.

على الجهة الأخرى، أطلقت الشركة معالجات سلسلة Core X، والتي تتمثل في i7-9800X، i9-9820X، i9-9900X، i9-9920X، i9-9940X، i9-9960X، و i9-9980XE. وتقدم هذه المعالجات عدد نوى مختلف من 8 وحتى 18 نواة وخيوط معالجة تصل 36، بالإضافة إلى 24.75 من Intel Smart Cache.

وتهدف إنتل من هذه المعالجات إلى توفير منصة قوية لصناع المحتوى والمطورين للحصول على تجربة استخدام سريعة، حيث تقدم المعالجات سرعة تصل 4.5 جيجا هيرتز بفضل تقنية Turbo Boost Max 3.0.

كما وأعلنت الشركة عن معالجها Xeon® W-3175X الذي يحتوي على 28 نواة ويقدم سرعة كبير في الأداء بفضل وجود 56 خيط معالجة، وسرعة تصل إلى 4.3، بجانب 38.5 جيجا بايت من Intel Smart Cache ودعم ذاكرة رام DDR4 بستة قنوات تصل إلى سعة 512 جيجا بايت وسرعة 2666 ميجا هيرتز.

ويشار إلى أن معالجات الشركة ستصل السوق خلال الشهر القادم، بينما سيكون معالج Xeon® W-3175X متاحًا للشراء الشهر التالي (ديسمبر).