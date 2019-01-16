أسوس تطلق في الإمارات أحدث جهازي ألعاب في العالم
آخر تحديث GMT01:13:37
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

أسوس تطلق في الإمارات أحدث جهازي ألعاب في العالم

العرب اليوم -

العرب اليوم - أسوس تطلق في الإمارات أحدث جهازي ألعاب في العالم

الألعاب الإلكترونية
القاهرة - العرب اليوم

طرحت أسوس ريببلك أوف جيمرز، المتخصصة في الألعاب الإلكترونية، في الإمارات، جهازي ألعاب مبتكرين، مدعومين من إنفيديا، هما الأحدث في العالم، ويعد جهاز (مازر شيب GZ700) المتعدد الاستخدامات، أحدث الإضافات التي تقدمها أسوس في الألعاب الإلكترونية، فهو جهاز 17.3 بوصة عالي الدقة، المدعم بمعالج (إنتل كور i9)، وبطاقة GeForce RTX™ 2080، من إنفيديا لمعالجة الرسوم، وكذلك جهاز (زيفاريس إس GX701)، جهاز الحاسب الآلي المحمول الأرفع على مستوى العالم، المدعم بمعالج (إنتل كور) من الجيل الثامن، وبطاقة GeForce RTX 2080، من إنفيديا، وتقنية Max-Q Design للرسوم.

وقال جيف لو المدير الإقليمي لأسوس بمنطقة الشرق الأوسط «يأتي طرح هذه المنتجات في الشرق الأوسط لأول مرة، بعد الكشف عنها خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2019، يأتي انعكاساً لأهمية المنطقة لأسوس ريببلك أوف جيمرز. وأبدى العملاء رغبتهم في الحصول على أحدث الابتكارات في مجال الألعاب، ونقدر دعمهم وثقتهم في منتجاتنا».

وأضاف «أصبحت الألعاب الإلكترونية محوراً في مستقبل الألعاب الرياضية في منطقة الشرق الأوسط. وفي ضوء إعلان دبي العام الماضي عن إنشاء "استاد دبي ×" للألعاب الإلكترونية، سرعان ما ستصبح دبي محوراً على الصعيد الإقليمي والعالمي في استضافة فعاليات الألعاب الإلكترونية، ما يتيح الفرصة لجذب ملايين من ممارسي الألعاب الإلكترونية والمراقبين والمتحمسين من شتى بقاع العالم».

علوم عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أسوس تطلق في الإمارات أحدث جهازي ألعاب في العالم أسوس تطلق في الإمارات أحدث جهازي ألعاب في العالم



أخبار ذات صلة

GMT 23:53 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

آبل تخفض إنتاج الهواتف الجديدة بنسبة 10 بالمئة
العرب اليوم - آبل تخفض إنتاج الهواتف الجديدة بنسبة 10 بالمئة

GMT 23:50 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

«إل جي» تكشف عن شاشات «ألترا 2019»
العرب اليوم - «إل جي» تكشف عن شاشات «ألترا 2019»

GMT 23:37 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

مميزات مذهلة لهاتف هونر فيو 20 الجديد
العرب اليوم - مميزات مذهلة لهاتف هونر فيو 20 الجديد

GMT 01:55 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

Voyage XR تقنية جديدة تتيح للآباء مرافقة أبنائهم أثناء قيادة السيارة
العرب اليوم - Voyage XR تقنية جديدة تتيح للآباء مرافقة أبنائهم أثناء قيادة السيارة

GMT 01:41 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

تحديث جديد لتطبيق يوتيوب يتيح التنقل بين الفيديوهات
العرب اليوم - تحديث جديد لتطبيق يوتيوب يتيح التنقل بين الفيديوهات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أسوس تطلق في الإمارات أحدث جهازي ألعاب في العالم أسوس تطلق في الإمارات أحدث جهازي ألعاب في العالم



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا أرجوانيًا من العلامة التجارية "أرتيزيا باباتون"

ماركل بإطلالة غير متوقعة خلال زيارة إلى بيركينهيد

لندن - العرب اليوم

منذ انضمام ميغان ماركل إلى العائلة الملكية البريطانية، وتوليها مهامّ ملكية كدوقة ساسكس، تعرفنا على أسلوبها في اختيار أزيائها ولوحة الألوان المفضلة لديها. فعادة ما تختار الدوقة، ظلال النيلي، والأزرق الداكن، والكريمي، والأخضر والبرغندي، كما تميل إلى اختيار ظلال مُحايدة وداكنة قابلة للارتداء، ولهذا السبب تفاجأ مُتابعو ستايل الدوقة، برؤيتها وهي ترتدي لونين مختلفين بظلال مشرقة في زي واحد. خلال زيارتها إلى قرية بيركينهيد في ميدان هاملتون برفقة الأمير هاري، ارتدت ميغان فستانًا أرجوانيًا من "أرتيزيا باباتون"، والذي أتى بأكمام كاملة وخط عنق دائري. وارتدت ميغان فوقه معطفًا باللون الأحمر الكرزي، من علامة "Sentaler"، والذي تملكه أيضًا بظل بني الإبل، ونسقت زيها مع كعب "Leigh" من ستيوارت ويتزمان بلون الأحمر المطابق، وحقيبة "nina" من غابرييلا هيست باللون البني، والتي حملتها في مناسبات سابقة. أما بالنسبة للمجوهرات، ارتدت الدوقة زوجًا من الأقراط…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:52 2019 الخميس ,17 كانون الثاني / يناير

فيكتوريا بيكهام تستخدم مستحضرات تجميل مصنوعة من دمها
العرب اليوم - فيكتوريا بيكهام تستخدم مستحضرات تجميل مصنوعة من دمها

GMT 00:49 2019 الثلاثاء ,15 كانون الثاني / يناير

اكتشفْ أفضل رحلات الطعام في العاصمة الإيطالية روما
العرب اليوم - اكتشفْ أفضل رحلات الطعام في العاصمة الإيطالية روما

GMT 08:12 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

طرح منزل بسيط في ملبورن للبيع مقابل 2 مليون دولار
العرب اليوم - طرح منزل بسيط في ملبورن للبيع مقابل 2 مليون دولار

GMT 09:10 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

الخارجية الأميركية تُفصح عن نواياها تجاه الشرق الأوسط
العرب اليوم - الخارجية الأميركية تُفصح عن نواياها تجاه الشرق الأوسط

GMT 09:45 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

ثغرة في "واتسآب" تسمح بنشر الرسائل الخاصة بالمستخدمين
العرب اليوم - ثغرة في "واتسآب" تسمح بنشر الرسائل الخاصة بالمستخدمين

GMT 08:41 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

مجموعة جريئة للرجال في عرض أزياء دوناتيلا فيرساتشي
العرب اليوم - مجموعة جريئة للرجال في عرض أزياء دوناتيلا فيرساتشي

GMT 04:01 2019 الإثنين ,14 كانون الثاني / يناير

مصر تُطالب بريطانيا باستئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ
العرب اليوم - مصر تُطالب بريطانيا باستئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ

GMT 08:38 2019 الثلاثاء ,15 كانون الثاني / يناير

"هوم ديزاين" يُقدِّم 5 أفكار جديدة لترتيب وتزيين مطبخكِ
العرب اليوم - "هوم ديزاين" يُقدِّم 5 أفكار جديدة لترتيب وتزيين مطبخكِ

GMT 07:08 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

إردوغان يتفاهم مع ترامب حول إقامة منطقة أمنية
العرب اليوم - إردوغان يتفاهم مع ترامب حول إقامة منطقة أمنية

GMT 03:25 2019 الثلاثاء ,15 كانون الثاني / يناير

شركة إعلامية تعتزم شراء مؤسسة Gannett
العرب اليوم - شركة إعلامية تعتزم شراء مؤسسة Gannett

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:17 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

لماذا تبكي كثيرات أثناء ممارسة العلاقة الحميمية أو بعدها
العرب اليوم - لماذا تبكي كثيرات أثناء ممارسة العلاقة الحميمية أو بعدها

GMT 03:08 2015 الجمعة ,02 تشرين الأول / أكتوبر

شركة "تسلا" الأميركيّة تطلق أول سيارة دفع رباعي كهربائية
العرب اليوم - شركة "تسلا" الأميركيّة تطلق أول سيارة دفع رباعي كهربائية

GMT 20:18 2015 الأربعاء ,15 تموز / يوليو

8 أسئلة يجب أن تطرحيها على خطيبك قبل الزواج
العرب اليوم - 8 أسئلة يجب أن تطرحيها على خطيبك قبل الزواج

GMT 19:02 2018 الجمعة ,09 آذار/ مارس

زيدان يكشف حقيقة خلافه مع اللاعب غاريث بيل
العرب اليوم - زيدان يكشف حقيقة خلافه مع اللاعب غاريث بيل

GMT 18:14 2016 الخميس ,17 آذار/ مارس

السجن 18 شهرًا للمتهم بنشر صور جينيفر لورانس العارية
العرب اليوم - السجن 18 شهرًا للمتهم بنشر صور جينيفر لورانس العارية

GMT 01:55 2017 الأحد ,13 آب / أغسطس

نيرمين الفقي تشارك معجبيها بجلسة تصوير على شاطئ البحر
العرب اليوم - نيرمين الفقي تشارك معجبيها بجلسة تصوير على شاطئ البحر

GMT 21:32 2018 الإثنين ,29 تشرين الأول / أكتوبر

الجمارك الاردنية تشدد علي ضرورة إنيساب السلع
العرب اليوم - الجمارك الاردنية تشدد علي ضرورة إنيساب السلع

GMT 01:31 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايو

الإعلامية آلاء لاشين تستضيف عبد الله بالخير على القناة الأولى
العرب اليوم - الإعلامية آلاء لاشين تستضيف عبد الله بالخير على القناة الأولى

GMT 07:47 2017 الأربعاء ,22 آذار/ مارس

سلوم حداد بطلًا لمسلسل "فوضى" بديلًا عن أيمن زيدان
العرب اليوم - سلوم حداد بطلًا لمسلسل "فوضى" بديلًا عن أيمن زيدان

GMT 04:33 2016 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

مدرسة الموسيقى والباليه تُبرز الجانب الثقافيّ والحضاريّ للعراق
العرب اليوم - مدرسة الموسيقى والباليه تُبرز الجانب الثقافيّ والحضاريّ للعراق

GMT 05:57 2013 السبت ,06 إبريل / نيسان

إعادة إنتاج الفن القديم واللوحات الأصلية بلمسات عصرية جديدة
العرب اليوم - إعادة إنتاج الفن القديم واللوحات الأصلية بلمسات عصرية جديدة

GMT 09:24 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيو

فعاليات مهرجان الفيلم اليوناني على المسرح المصري بهوليوود
العرب اليوم - فعاليات مهرجان الفيلم اليوناني على المسرح المصري بهوليوود

GMT 10:17 2014 الأربعاء ,09 إبريل / نيسان

منتجع "جنان فايزة" المراكشي يعلن عن عروض الربيع
العرب اليوم - منتجع "جنان فايزة" المراكشي يعلن عن عروض الربيع

GMT 02:14 2016 الخميس ,13 تشرين الأول / أكتوبر

5 فروق مهمة بين الرجل والمرأة في العلاقة الحميمة قد تؤدي إلى مشكلات
العرب اليوم - 5 فروق مهمة بين الرجل والمرأة في العلاقة الحميمة قد تؤدي إلى مشكلات

GMT 14:08 2015 الثلاثاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

سيارة "تويوتا فورتشنر 2016" تتمتع بكفاءة عالية
العرب اليوم - سيارة "تويوتا فورتشنر 2016" تتمتع بكفاءة عالية

GMT 07:21 2014 الخميس ,11 أيلول / سبتمبر

قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن الطالبات المحولات بين أقسام الثانوية
العرب اليوم - قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن الطالبات المحولات بين أقسام الثانوية

GMT 01:48 2016 الثلاثاء ,24 أيار / مايو

هبة نجيب تطرح مجموعة كاملة من الأزياء الفرعونية الجذابة
العرب اليوم - هبة نجيب تطرح مجموعة كاملة من الأزياء الفرعونية الجذابة

GMT 12:06 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

السودان وروسيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الصحة
العرب اليوم - السودان وروسيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الصحة

GMT 02:34 2018 الخميس ,01 آذار/ مارس

تعرّف على أبرز الأحداث الفلكية خلال شهر آذار 2018
العرب اليوم - تعرّف على أبرز الأحداث الفلكية خلال شهر آذار 2018

GMT 15:21 2018 الأربعاء ,28 شباط / فبراير

الصافي يؤكد مثالية معسكر سيدات طائرة الأهلي في سلوفينيا ""
العرب اليوم - الصافي يؤكد مثالية معسكر سيدات طائرة الأهلي في سلوفينيا ""

GMT 03:36 2018 السبت ,10 شباط / فبراير

فندق الكبسولة فكرة يابانية تُنفَّذ في كل المناطق الحيوية
العرب اليوم - فندق الكبسولة فكرة يابانية تُنفَّذ في كل المناطق الحيوية

GMT 06:16 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر

سمر غرايبة تكشف عن وصفة النجاح السحرية لكل إعلامي
العرب اليوم - سمر غرايبة تكشف عن وصفة النجاح السحرية لكل إعلامي

GMT 21:02 2015 الأربعاء ,11 شباط / فبراير

10 مؤشرات تدل على الانسجام بين الزوجين
العرب اليوم - 10 مؤشرات تدل على الانسجام بين الزوجين

GMT 19:20 2014 الأحد ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

الرجال يمتلكون تخيلات جنسية منحرفة أكثر من النساء
العرب اليوم - الرجال يمتلكون تخيلات جنسية منحرفة أكثر من النساء

GMT 15:30 2017 الأربعاء ,13 أيلول / سبتمبر

نوال الزغبي في مواجهة حادة مع زوجها إيلي ديب
العرب اليوم - نوال الزغبي في مواجهة حادة مع زوجها إيلي ديب

GMT 04:43 2016 الجمعة ,24 حزيران / يونيو

ايل فانينغ تذهل الجميع في فستان طويل في عرض "نيون ديمون"
العرب اليوم - ايل فانينغ تذهل الجميع في فستان طويل في عرض "نيون ديمون"

GMT 23:23 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

9 دول إفريقية تطلق قوة مشتركة للتدخل ضد الجراد الصحراوي
العرب اليوم - 9 دول إفريقية تطلق قوة مشتركة للتدخل ضد الجراد الصحراوي

GMT 02:01 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو

رئيس "بي بي" يكشف سياسة الشركة في الدول العربية
العرب اليوم - رئيس "بي بي" يكشف سياسة الشركة في الدول العربية

GMT 04:31 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيو

أفضل الفنادق الجديدة وأفخمها في العالم خلال 2018
العرب اليوم - أفضل الفنادق الجديدة وأفخمها في العالم خلال 2018

GMT 07:29 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو

شركة"دي إس" تكشف سيارتها الاختبارية DS X-Tense
العرب اليوم - شركة"دي إس" تكشف سيارتها الاختبارية DS X-Tense

GMT 23:55 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

أحمد يونس يستكمل مسابقة "ليه ماما أحسن ماما" لتكريم المستمعات
العرب اليوم - أحمد يونس يستكمل مسابقة "ليه ماما أحسن ماما" لتكريم المستمعات

GMT 00:37 2018 السبت ,03 شباط / فبراير

منّة فضالي تبتعد عن الأدوار الصعيدية بعد انتهاء "أفراح إبليس"
العرب اليوم - منّة فضالي تبتعد عن الأدوار الصعيدية بعد انتهاء "أفراح إبليس"

GMT 06:45 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر

الأمير هاري وميغان ماركل في حفلة غداء الكريسماس
العرب اليوم - الأمير هاري وميغان ماركل في حفلة غداء الكريسماس

GMT 17:01 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبر

المذيعة هبة رشوان تنعى الإعلامية الراحلة سامية صادق
العرب اليوم - المذيعة هبة رشوان تنعى الإعلامية الراحلة سامية صادق

GMT 05:48 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

منصر القعيطي يعلن خطة إنعاش جديدة للسيولة المحلية في اليمن
العرب اليوم - منصر القعيطي يعلن خطة إنعاش جديدة للسيولة المحلية في اليمن
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab