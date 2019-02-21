كلمة إذا نطقتها 5 مرات تدمر هاتفك الآيفون

اكتشفت مجموعة من الهاكرز ثغرة خطيرة فى هواتف "آيفون"، يمكنها أن تدمر الهاتف من خلال نطق كلمة 5 مرات بشكل متتالي .

وقال الموقع التقني Techaeris، إن نطق كلمة hyphen نحو 5 مرات يتسبب فى تعطل الجهاز وتدميره ليصبح بدون أي فائدة بحسب موقع اليوم السابع.

ووفقاً للموقع ذاته، لاحظ مستخدمو هواتف أيفون تعطل نظام IOS، عند القيام بهذه الخطوة، وأجمعوا أن هواتفهم أصبحت قطعة من الحديد لا يمكن استخدامها.

وتؤثر هذه الثغرة التكنولوجية على هواتف "آيفون 6"، و"آيفون 6 إس"، و"آيفون 8"، و"آيفون X"، و"آيفون X ماكس"، وخاصة التي تحمل تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 12.1".