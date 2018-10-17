اكتشاف ثغرة بنظامي iOS 12.0.1 وiOS 12

أكد باحث الأمن والحماية الاسباني خوسيه رودريغيز، على وجود ثغرة بنظامي iOS 12.0.1 وiOS 12، تسمح لأي شخص الاطلاع على صور هاتفك عبر Apple Messages.

وتعتبر الطريقة الوحيدة الممكنة لإيقاف مثل هذا الاختراق، هو إيقاف الرد التلقائي بالرسائل على المكالمات أو إيقاف المساعد الصوتي سيري كوّن الاختراق يتم عن طريق مساعد آبل الذي يمكّن المخترق من الوصول إلى الجهاز وهو مقفل.

ويتم الأمر من خلال إجراء مكالمة ومن ثم استخدام المساعد الصوتي أو من خلال الضغط على خيار الرسائل على شاشة الاتصال الظاهرة ومن ثم اختيار ”custom” أو محدد، وبعدها سيكون المستخدم قادرًا على تصفح الصور وارسالها على جهاز أخر دون الحاجة لفتح القفل.