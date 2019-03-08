ناسا تحصل على صور لموجات الصدمة الأسرع من الصوت

حصل علماء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على صور لموجات الصدمة الأسرع من الصوت لأول مرة، والتي تم الحصول عليها باستخدام تقنية التصوير الجوي، والتي تم تطويرها على مدى 10 أعوام.

ويظهر في الصور، التي نشرتها الوكالة طائرتان من طراز T-38 للقوات الجوية الأمريكية، والتي تحلقان على مسافة قريبة من بعضهما البعض. تم التقاط الصور فوق قاعدة ادواردز الجوية في كاليفورنيا، بحسب سبوتنيك.

وتم استخدام نظام قادر على التقاط صور عالية الجودة لموجات الصدمات، وفقا لموقع ناسا.

ويلاحظ أن موجات الصدمة التي تولدها الطائرات هي سبب الصوت الذي يسمع أثناء الانتقال إلى السرعة الأسرع من الصوت.

تطير طائرتا T-38 على مسافة 10 أمتار تقريبًا عن بعضهما البعض. الفرق في الارتفاع حوالي ثلاثة أمتار. في هذه الحالة، يتم تعديل الموجات الصوتية للطائرة الخلفية نسبة إلى تلك التي تنتجها الأولى.

والتقطت الصور من الطائرة B-200 في اللحظة التي حلقت فيها الطائرة T-38 تحتها.

التقطت الصور بفضل تقنية يمكنها تصوير 1400 صورة في الثانية. تم تطوير هذه التكنولوجيا لمدة 10 سنوات.