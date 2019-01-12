جوجل توقف تصنيع قطعة بث الصوتيات chromecast audio

أكدت جوجل توقفها عن تصنيع قطعة بث الصوتيات Chromecast Audio بحيث أنها ستكتفي ببيع المخزون المتاح فقط ولن يتم إنتاج وحدات جديدة منها بعد الآن.

توفر هذه القطعة إمكانية بث الموسيقى والمحتوى الصوتي من أي جهاز مثل الهواتف والحواسب اللوحية والشخصية إلى أنظمة الصوتيات المنزلية والسماعات الضخمة. تدعم القطعة جودة الموسيقى العالية حتى 96Khz/24bit وكانت تباع بسعر 35 دولار فقط.

بشكل أو بآخر كان من المتوقع أن توقف جوجل تصنيعها لاسيما أنها لم تجري عليها أية تحديثات منذ ثلاثة أعوام عندما أطلقتها لأول مرة.

لا نعلم بعد إن كانت جوجل تطور جهاز جديد منه بإمكانيات أفضل حتى يستطيع منافسة الأجهزة المماثلة الأخرى بالسوق، لكن من المؤكد أن الشركة خرجت بدروس مستفادة كثيرة من هذا الجهاز الذي أوقفته بعد أعوام من إطلاقه بخاصة أنها حاولت ترويجه بفترات العروض بتخفيض سعره أكثر لأقل من النصف.