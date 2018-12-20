أبلغ أحد مستخدمي الإنترنت عن "اكتشاف مثير" بالقرب من منطقة مثلث برمودا الغامض، وحسب صحيفة "الصن" البريطانية فإن ذلك الشخص رصد عبر خرائط غوغل "جسما فضائيا" غامضا في السماء فوق مستنقع في ولاية فلوريدا الأميركية، ورغم ذلك لم يتضح كليا طبيعة الجسم الغريب الذي رصد في منطقة قريبة من مثلث برمودا الشهير. وعند تكبير الصورة التي رصدت الجسم، كان من الصعب تحديد طبيعته بالضبط، بحسب الصحيفة البريطانية.

لكن من الواضح أنه متعدد الألوان وشبيه لشكل البيضة قليلا، إلا أن مشكلة تتعلق بعدم وضوح صورة خرائط غوغل عرقلت إمكانية رؤيته الجسم بأكمله.

ومن غير الممكن أيضا الحكم على مسافة الجسم الغريب، على الرغم من أنه يبدو وكأنه يتحرك في مكان ما فوق جبل. وبحسب الصحيفة اليريطانية فقد تم رصد الجسم في المحمية الوطنية الكبيرة التي تقع في جنوب فلوريدا. وتقع هذه المنطقة خارج مثلث برمودا الغامض مباشرة، في شمال المحيط الأطلسي.

ولا يزال المثلث الواقع بين برمودا وبورتوريكو وفورت لودرديل في ولاية فلوريدا، لغزا يحير العلماء بعد اختفاء عدد من السفن فيه.