اليابان تطلق قمرًا صناعيًا لرصد غازات الاحتباس الحراري



أعلنت وزارة البيئة اليابانية إطلاق قمر صناعي جديد لرصد الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في 29 من شهر أكتوبر القادم.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم، أن القمر الصناعي الجديد (إيبوكي-2) سيكون خلفا للقمر الصناعي (إيبوكي-1) الذي تم إطلاقه في عام 2009.

وأضافت الإذاعة اليابانية أن القمر الصناعي الجديد ستكون لديه القدرة على قياس مستويات ثاني أكسيد الكربون بدقة تصل إلى 8 أضعاف المستوى الذي كان يقوم به القمر الصناعي القديم، وذلك بفضل أجهزة الاستشعار عالية الأداء.

وسيسجل القمر الصناعي الجديد مستويات غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأول أكسيد الكربون من الفضاء، وسيكون قادرا على التمييز بين ما إذا كان ثاني أكسيد الكربون تم انبعاثه من الحيوانات والموارد الطبيعية الأخرى، أم تم تصريفه صناعيا من المصانع والمصادر البشرية الأخرى.

وقال وزير البيئة الياباني ماساهارو ناكاجاوا - في تصريح للصحفيين - إن بعض الدول النامية ليس لديها نظام ملائم لتقدير انبعاثاتها من الغازات الدفيئة.

وأعرب ناكاجاوا عن أمله في أن تساهم البيانات الصادرة عن القمر الصناعي "إيبوكي-2" في الجهود العالمية الرامية لمعالجة التغير المناخي، وذلك من خلال التحقق من كميات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي أبلغت عنها دول أخرى بناء على اتفاقية باريس للمناخ.