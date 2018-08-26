الشرطة الهندية تستعين ببرنامج ذكى للتنبؤ بالجرائم قبل حدوثها

قريبا سيكون بإمكان برنامج ذكى التنبؤ بجرائم شرطة ولاية ماهاراشترا الهندية، وتحديد المكان والزمان المحتملين أيضا، إذ يجرى تطوير برنامج الشرطى التنبؤى، الذى من شأنه أن ينبه رجال شرطة حول الجرائم الوشيكة، كجزء من خطة رئيس الوزراء الهندى ديفيندرا فادنافيس، التى تبلغ قيمتها 800 كرور روبية لتأمين الأمن السيبرانى فى ماهاراشترا.
وتتضمن خطة تعزيز ودعم الأمن السيبرانى فى ولاية ماهاراشترا، والتى بدأت فى عام 2015، على خمسة مشاريع رئيسية، بما فى ذلك تطوير برمجيات لمساعدة إدارة الشرطة على منع الحوادث غير المرغوب فيها أو الجرائم فى مكان وزمان محددين.
ويعتمد البرنامج على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعى والتحليلات الضخمة للبيانات، ويتم تمكينه من خلال قاعدة بيانات شاملة للجرائم والأنشطة الإجرامية، والتى يتم إدخالها الآن فى النظام.
وقال Balsingh Rajput، الذى ينفذ خطة الدولة لتعزيز جناح تكنولوجيا المعلومات فى شرطة الولاية: "إن "برنامج الشرطى التنبؤى سيستخدم مجموعات البيانات المتاحة للشرطة، ومعلومات المصادر المفتوحة المتاحة الإنترنت، لإعطاء نتائج بشأن الجريمة المحتملة، فالنقاط الخاصة بالموقع ونوع الحدث والعصبة المحتملة يمكن أيضا أن تستمد جيدا قبل استخدام البرنامج".
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