

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية إزالة 39 قناة على يوتيوب مرتبطة بإذاعة جمهورية إيران التى تديرها الدولة بشكل مباشر، كما أزالت جوجل أيضاً 6 مدونات على Blogger و13 حسابا على "جوجل بلس" تابعة لإيران أيضا.



ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، قالت جوجل فى تدوينة على موقعها، إن لديها برنامجا خاصا يعرف بـProtect Your Election والذى يختص فى الكشف عن محاولات التصيّد الاحتيالى والقرصنة، وتحديد عمليات التأثير والدعاية المضللة التى تطلقها الحكومات الأجنبية، وحماية الحملات السياسية من الهجمات الرقمية، والذى يؤدى للتوصل إلى الجهات الفاعلة لهذا الأمر وتعطيل حساباتهم وتحذير مستخدمى جوجل بشأن هذا الأمر.

وأضافت جوجل أن تحقيقاتنا بشأن هذه المواضيع مستمرة وسنواصل تبادل النتائج التى توصلنا إليها مع هيئات تطبيق القانون والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى".

يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضى، قامت كل من فيس بوك وتويتر بإزالة مئات الحسابات المرتبطة بعملية دعائية إيرانية مزعومة.

وقالت جوجل التى اشتركت مؤخرا فى شركة FireEye Inc للأمن السيبرانى، إنها كشفت عن محاولات قام بها "ممثلون برعاية الدولة الإيرانية" وحجبتها فى الأشهر الأخيرة، حيث أنها اشتبهت فى عملية "دعاية مضللة" كان مصدرها إيران، والتى تستهدف الجماهير فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.