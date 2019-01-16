ميزة جديدة بهواتف أيفون تتيح مشاهدة اليوتيوب بهذه الطريقة

طرح "يوتيوب" تحديث جديد لأجهزة iOS، يتيح للمستخدمين طريقة جديدة لعرض الفيديوهات التالية في القائمة عن طريق التمرير سريعًا جهة اليمين أو اليسار.

إذ سيكون على المستخدمين التمرير للأمام لمشاهدة الفيديو التالى المقترح والعكس إذا كنت ترغب فى استئناف مشاهدة الفيديو السابق، ووفقًا لـ TechCrunch، فسيبدأ الفيديو السابق في العمل من حيث توقفت، كما أن تلك الميزة تعمل فى أوضاع ملء الشاشة والوضع الرأسى والأفقي.

ويمكن أن يسهّل التنقل الجديد القائم على التمرير السريع اكتشاف المحتوى الجديد بشكل أفضل من الطريقة السابقة، وجعل العثور على الفيديوهات أسرع، وتأمل منصة الفيديو المملوكة لجوجل أن يؤدى ذلك إلى قضاء المستخدمين ساعات أطول على المنصة، نظرًا لأنه يبدو أكثر سلاسة فى عرض الشاشة التى تعمل باللمس بدلاً من التمرير لأسفل والنقر على الفيديو التالى لتشغيله.

ونظرًا لأن معظم المشاهدين يشاهدون YouTube على الهواتف، فمن المنطقى أن تستحضر الشركة المزيد من الميزات للأجهزة ذات الشاشة التى تعمل باللمس لزيادة جذب الأشخاص.