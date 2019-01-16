أعلنت يوتيوب اليوم انها تعمل على إضافة طريقة جديدة للتنقل بين الفيديوهات وذلك في تطبيقها الشهير لتصفح الفيديوهات لنظامي أندرويد و iOS وذلك بدءاً من هذا الاسبوع.

الطريقة الجديدة تمكن المستخدمين من استخدام مايسمى بالإيماءات والتي تعتمد على التمرير أو السحب الافقي حيث ستذهب الى الفيديو السابق في حال قمت بالتمرير الى اليمين أو الذهاب للفيديو التالي من خلال التمرير لليسار بينما ينقلك التمرير السريع إلى آخر فيديو شاهدته.

يوتيوب اعلنت ان هذه ماهي إلا البداية حيث تتوافق هذه التحديثات مع مايحدث حالياً على أنظمة اندرويد و iOS حيث بات الجميع يعتمد على الإيماءات ويتخلى عن الازرار شيئاً فشيئاً.

ستبدأ الميزة الجديدة بالتوفر هذا الاسبوع على الايفون ثم ستصل لكافة هواتف اندرويد لاحقاً.