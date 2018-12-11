شركة hmd تعلن بيع 70 مليون هاتف نوكيا خلال عامين

بمناسبة مرور عامين على بداية HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا، أعلنت الشركة انها استطاعت بيع اكثر من 70 مليون هاتف تعمل بنظام الأندرويد من نوكيا خلال العاميين الماضية.

الشركة أكدت أن هواتفها الأكثر شعبية تأتي في النطاق السعري مابين 300 إلى 400 يورو وهذا يعني أنها نجحت بشكل لافت في فئة الهواتف المتوسطة والرخيصة مثل هواتف نوكيا 7 بلس و نوكيا 6.1.

على الجانب الآخر ذكرت الشركة ان هواتفها ذات المواصفات القوية والاسعار العالية نسبياً لم تحصل على النجاح المتوقع مثل هاتف نوكيا 8 سيروكو وستعمل على حل هذه المشكلة مستقبلاً بوضع مزايا جاذبة اكثر للمستهلكين.

ايضاً ذكرت HMD ان هواتفها لازالت تحظى بشعبية كبيرة لدى كبار السن حيث باعت الشركة اكثر من 50 مليون هاتف لأشخاص تخطوا سن الخامسة والثلاثين ولكن أكدت الشركة أنها تطمح لجذب شباب العشرينيات لعلامتها التجارية في المستقبل القريب.