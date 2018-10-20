ميزتين جديدتين للواتساب قريبا لمستخدمى الأندرويد و ios

تواصل الواتساب تحسين تطبيقها بميزات جديدة تهدف إلى تعزيز التفاعل مع المستخدمين وفي محاولة للبقاء فى مقدمة تطبيقات المراسلة وكانت أحدث الميزات الجديدة التي يعمل عليها الواتساب الآن لتقديمها إلى المستخدمين هي أوضاع الصمت والإجازات بالإضافة إلى خيار ربط الحسابات.

ومن بين هذه الميزات الجديدة هو وضع الصمت والذى يجب أن يكون متاحا بالفعل على العديد من أجهزة الأندرويد بدءا من اليوم والذى يسمح للمستخدمي بإخفاء إشعارات التطبيق عن الدردشات التي تم تجاهلها لفترة معينة أو حينما يكون وضع الهاتف صامت.

أما وضع الإجازة فهو يسمح بأرشفة الرسائل أو الدردشات لفترة معينة يحددها المستخدم عند خروجه مثلًا في إجازة ويتم إلغاء الأرشفة بصورة تلقائية بعد نهاية تلك المدة كما يمكن للمستخدم إلغاء تلك الخاصية في أي وقت أو بمجرد مشاهدته واطلاعه على أي رسالة مؤرشفة وهذا الوضع قيد التطوير الأن.

وأخيرا سيسمح الواتساب بربط حسابات إنستجرام والواتساب الخاصة بهم ومع ذلك ما زلنا لا نعرف الغرض من هذه الميزة ولكنها قد تسمح لك بإستعادة حسابك على إنستجرام والفيسبوك بإستخدام الواتساب ومن المتوقع أن يتم تقديم جميع الميزات الجديدة على كلا من نظامي التشغيل أندرويد و iOS قريبا.