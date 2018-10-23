أزاحت شركة HMD Global المالكة لحقوق استخدام العلامة التجارية نوكيا عن هاتف Nokia X7 أو المعروف بنوكيا 7.1 بلس والذي ظهر في تسريب واقعي قبل يومين.

وكالعادة قامت الشركة بإطلاق الهاتف Nokia X7 في الأسواق الصينية أولاً وهو متاح حاليا للحجز المسبق بسعر يبدأ من 290 دولار، على أن تبدأ أوامر الشحن خلال أسبوع من الآن، وبكل تأكيد سيصل الهاتف للأسواق العالمية وأسواق الشرق الأوسط في وقت لاحق ربما من هذا العام.

وفي سرد المواصفات التقنية لهاتف نوكيا اكس 7 فهي شاشة بحجم 6.18 بوصة بدقة تبلغ 1080p+ تدعم سطوع 500 nits وتباين 1:1500 مع تغطية ألوان 96% NTSC ودعم DCI-P3 ، مع ميزة تحويل الفيديو من SDR إلى HDR في الوقت الحقيقي.

تم تصنيع إطار الهاتف من معدن الألومنيوم والمغنيسيوم، مع تدعيم الهاتف بمعالج Snapdragon 710، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية 64 او 128 جيجابايت.

وعلى صعيد الكاميرات كالعادة قدمت HMD Global الهاتف مع كاميرات خلفية من شركة Zeiss بدقة ميجابيكسل للمستشعر الأول من نوع Sony IMX363 مع فتحة عدسة f/1.8 تدعم ثبات الصورة البصرية (OIS)، ودقة 13 ميجابيكسل للمستشعر الثاني مع عدسة فوكس f/2.4 لمسح عمق الصورة.

أما الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي مثبتة في "النوتش" الموجود في شاشة العرض وهي بدقة 20 ميجابيكسل، ومزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي AI توفر أوضاع AI bokeh effect و AI recognition.

أخيرا.. بطارية الهاتف تأتي بقوة 3500 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط مع الإشارة بأن هذه القوة كافية لشحن 50% مفي ظرف نصف ساعة، وتجدر الإشارة بأن الهاتف يعمل بنظام أندرويد أوريو 8.1 على أن يدعم لاحقا أندرويد باي 9.0.