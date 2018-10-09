فيسبوك يختبر ميزة جديدة متوفرة في سناب شات
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فيسبوك يختبر ميزة جديدة متوفرة في سناب شات

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العرب اليوم - فيسبوك يختبر ميزة جديدة متوفرة في سناب شات

فيسبوك و سناب شات
القاهرة - العرب اليوم

يختبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك حالياً ميزة متوفرة على تطبيق سناب شات يتجاوز مجرد العناصر الواضحة مثل “القصص” ومرشحات صور “السلفي”.

وتعمل الشركة حالياً على اختبار إعادة صياغة لميزة “الأصدقاء القريبون” (Nearby Friends) لتقديم ما يشبه ميزة “سناب ماب” (Snap Map) في سناب شات.

وكانت فيسبوك أطلقت ميزة “الأصدقاء القريبون” في 2015، لكنها لم تحصد ذلك النجاح المطلوب بين مستخدمي شبكة التواصل، مثلها مثل خدمات “غوغل مابس” و”اعثر على أصدقائي” لشركة آبل، و”سوارم” في تطبيق فورسكوير.

لكن الأمر مختلف مع سناب شات التي انتهجت طريقة مختلفة لمساعدة الأصدقاء على العثور على بعضهم والالتقاء دون اتصال بالإنترنت، بطرحها خدمة “سناب ماب”.

ففي “سناب ماب” لا يتعلق الأمر فقط بعرض قائمة مواقع الأصدقاء مثلما تفعل فيسبوك، ولكن توزعهم على خريطة حيث يمكن التنقل فيها لمشاهدة قصصهم الموسومة جغرافيا. وكانت الميزة تتعلق بالمتعة والمحتوى بقدر ما تعلقت بالتواصل مع الأصدقاء بشكل شخصي.

والآن تختبر فيسبوك تصميما جديدا كليا لميزة “الأصدقاء القريبون” يشبه كثيرا ميزة “سناب ماب”، حيث يمكن رؤية الأصدقاء مجمَّعين على الخارطة حسب المدينة والحي، وستكون لدى المستخدم معرفة أفضل بما إذا كان صديقه قريبا، دون الحاجة إلى قراءة بحر من النصوص، مع وجود زر “عرض القائمة” الذي يفتح القائمة التقليدية السابقة.

ومن غير المعروف إذا كانت الميزة الجديدة ستصبح قياسية في فيسبوك، حيث وصفها متحدث باسم الشركة في تصريح لموقع “تك كرنتش” -المعني بشؤون التقنية- بأنها “اختبار فعال”.

لكن من المرجح أن يتم تبني هذه الميزة مع سعي فيسبوك الدؤوب لكسب المستخدمين، خاصة الشباب الأصغر سنا الذين ينزلقون من منصتها نحو سناب شات وإنستغرام، حتى لو كان ذلك يعني استنساخ كل ميزة جديدة يأتي بها سناب شات الذي فشلت في الاستحواذ عليه يوم ما.

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فيسبوك يختبر ميزة جديدة متوفرة في سناب شات فيسبوك يختبر ميزة جديدة متوفرة في سناب شات



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فيسبوك يختبر ميزة جديدة متوفرة في سناب شات فيسبوك يختبر ميزة جديدة متوفرة في سناب شات



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