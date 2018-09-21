طفلة مصرية تحاول الانتحار وتلقي نفسها من الطابق الخامس

حاولت طفلة الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الخامس بعقار بمنطقة العصافرة قبلي شرقي الإسكندرية، ما أدى لإصابتها بكسور بالذراعين والساقين وارتجاج بالمخ، فيما أكدت أسرتها أنها تعاني من حالة اكتئاب نفسي وسبق محاولتها الانتحار أكثر من مرة.
تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفلة من أعلى عقار كائن شارع الجلالي بمنطقة العصافرة قبلي، وأصيبت.
وتبين من الفحص إلقاء الطفلة "م.و.أ" 11 عاما، طالبة، بإلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الخامس بالعقار محل البلاغ، ما أدي لإصابتها بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بالذراعين والساقين، وجرى نقلها لمستشفى شرق المدينة.
وبسؤال كل من عمها وزوج والدتها وشقيقة زوج والدتها، أكدوا أن الطفلة المذكورة تعاني من حالة اكتئاب نفسي وسبق محاولتها الانتحار قبل ذلك.
وأضافوا في التحقيقات أنها غافلت والدتها وألقت نفسها من شرفة الشقة سكنها، ولم يتهموا أحد بالتسبب في حدوث إصابتها.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.
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