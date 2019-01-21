وفاة أكبر معمرة روسية عن عمر يناهز 129 عام

أعلنت إدارة إقليم باكسان في جمهورية قباردينو – بلقاريا الروسية أن المواطنة، نانا شوفا، التي تعد أكبر مسنة في روسيا، حسب كتاب الأرقام القياسية الروسي، ماتت عن عمر قارب 129 سنة.

وجاء في بيان الإدارة "فارقت المواطنة، نانا شوفا، من قرية زايوكوفو من مقاطعة باكسان، الحياة. حيث دخلت كتاب الأرقام القياسية الروسي".

وقال المكتب الصحفي للإدارة "في شهر مايو من العام الماضي، أكملت شوفا 128 سنة".

الجدير بالذكر، أن ابن المعمرة الروسية، حسين شاووف، أعلن في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في أبريل من العام الماضي أن لدى نانا 8 أطفال و19 حفيدا و33 من أبناء الأحفاد و7 من أبناء أبناء الأحفاد.

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