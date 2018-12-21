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صدفة تكشف عن موهبة ميغان ماركل فى الكتابة

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العرب اليوم - صدفة تكشف عن موهبة ميغان ماركل فى الكتابة

الدوقة ميغان ماركل
واشنطن - العرب اليوم

أصبحت من مشاهير العالم بعد ارتباطها بالأمير هاري الابن الأصغر للأميرة ديانا، وحفيد الملكة إليزابيث، وقبل أن نعرف "ميغان ماركل" الأميرة، كانت معروفة على المستوى الفنى، حيث كانت تعمل كممثلة، إلا أن ما لا نعرفه عنها هى أنها كانت تعمل فى مجال الخط "خطاطة" أيضًا، فكانت تجمع المال مقابل الكتابة الحرة إلى جانب عملها الأساسى فى مجال التمثيل.

على الرغم أنه لم يتم نشر خط ميجان من قبل، إلا أنه كان هناك بعض المقاطع التى تظهر توقيعها، لكن مؤخرًا خلال زيارتها لدار رعاية للفنانين المتقاعدين فى دار الرعاية والتمريض "رويال فارايتى تشارتى برينسوورث هاوس"، فقد ساعدت ميجان فى رسم لوحة بخط يديها كتبت عليها "marry christmas love meghan  "،  باللون الأحمر وهذا أثبت للجميع مدى براعة ميجان فى الكتابة.

كما ظهرت ميجان بفستان رائع منقوش بالورد أظهر حملها من مجموعة brock collection " "، بقيمة 1002 جنيها استرلينى، ومعطفSoia&kyo ، بقيمة 450 استرلينى، وكالعادة بدت بشرتها متوهجة وقامت بلف شعرها مثل كل مرة تظهر بها الدوقة فأصبحت مميزة بهذا المظهر مع  مكياج خفيف، وشاركت الدوقة سكان البلدة فى الأنشطة الاحتفالية، بما فى ذلك الفنون والحرف اليدوية.

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صدفة تكشف عن موهبة ميغان ماركل فى الكتابة صدفة تكشف عن موهبة ميغان ماركل فى الكتابة



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صدفة تكشف عن موهبة ميغان ماركل فى الكتابة صدفة تكشف عن موهبة ميغان ماركل فى الكتابة



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