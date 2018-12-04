انتخاب فلسطين بالمؤتمر الوزاري بشأن دور المرأة في التنمية

أُجري انتخاب دولة فلسطين في هيئة المكتب للمؤتمر الوزاري السابع بشأن دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، "دورة تمكين المرأة في الدول الأعضاء -التحديات والآفاق"، والذي عقد في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.

وأشادت الوفود الوزارية المشاركة في المؤتمر, بالمرأة الفلسطينية، وأكّدوا استعدادهم لتقديم أشكال الدعم والمساندة,حيث أضيف بند في إعلان "واغادوغو" الصادر عن المؤتمر بشأن معاناة المرأة الفلسطينية من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

و استعرض وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، في المؤتمر الجهود التي تبذلها دولة فلسطين في مجال تمكين المرأة وحمايتها من العنف، وتمكينها على الصعيد السياسي والاقتصادي.

وتناول المؤتمر في جلساته استعراض جهود الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة وتنفيذ خطة "أوباو"، والمصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، واعتماد إعلان واغادوغو، ومنح الجوائز للنساء الفائزات بجائزة منظمة التعاون الإسلامي.

ومنح رئيس بوركينا فاسو روش مارك كابوري، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة، للفائزات " الفلسطينية هبة الهندي من قطاع غزة، باعتبارها سيدة مؤثرة في مجال تمكين المرأة، وجمعية تركية، ومنظمة من بوركينا فاسو.