نجاة ملكة جمال إيران من محاولة اغتيال بالسم

كشفت ملكة جمال ايران 2019 ليلي أحمد علي أنها قبل أسبوع تقريباً تعرضت لمحاولة قتل على يد فتاة غربية كانت تتردد بين الحين و الآخر إلى منزلها في العاصمة البريطانية لندن على أساس أنها إحدى معجباتها و تتابعها باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي حتى نشأت صداقة عادية بينهما.

وأشارت إلى إن ثمة غيرة كانت تلمسها بين الحين و الآخر في شخصية هذه الصديقة التي راحت تتقرب منها حتى كادت تقتلها بمادة سامة وضعتها في أكلها .

وقالت ليلي : قمت بدعوتها إلى مأدبة غداء في منزلي و قد ساعدتني في إعداد الطعام , إلا أن الأمور لم تمر مرور الكرام لأنني و بعد دقائق من تناول الحساء شعرت بوجع في معدتي و أعتقدت أن الموضوع يتعلق بعارض صحي عابر , لكن المسألة تأزمت بعض الشيء و فوجئت بالصديقة تصر على مغادرة المنزل لارتباطها كما قالت بموعد عمل .