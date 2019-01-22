إحالة شبكة تبادل الزوجات بحلوان للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح

أمرت نيابة حلوان، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، بإحالة عامل وزوجته للمحاكمة أمام محكمة الجنح، فى اتهامهم بتكوين شبكة لتبادل الزوجات.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على شبكة لتبادل الزوجات بمنطقة حلوان يديرها عامل وزوجته.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم كتب على حساب الصفحة التى أنشأها لتبادل الزوجات، برغبته فى مقابلة أى شخصين "كابل"، زوجين يرغبان فى ممارسة الجنس معه وزوجته داخل شقتهما.

تمكنت أجهزة الأمن من التوصل إلى صاحب الحساب الشخصى، وتبين من فحص الصفحة أن المتهم مقيم بمنطقة حلوان، أرسل صورا لزوجته، وهى عارية لراغبى المتعة، وتواصل مع زوجين لترتيب حفلة جنس جماعى بينهما فى حضور زوجة كل منهما. وتحرر المحضر رقم 1048 لسنة 2019.