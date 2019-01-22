إحالة شبكة تبادل الزوجات بحلوان للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح
آخر تحديث GMT12:12:49
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » نساء عاجل

إحالة شبكة تبادل الزوجات بحلوان للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح

العرب اليوم -

العرب اليوم - إحالة شبكة تبادل الزوجات بحلوان للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح

محكمة الجنح
القاهرة - العرب اليوم

أمرت نيابة حلوان، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، بإحالة عامل وزوجته للمحاكمة أمام محكمة الجنح، فى اتهامهم بتكوين شبكة لتبادل الزوجات

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على شبكة لتبادل الزوجات بمنطقة حلوان يديرها عامل وزوجته.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم كتب على حساب الصفحة التى أنشأها لتبادل الزوجات، برغبته فى مقابلة أى شخصين "كابل"، زوجين يرغبان فى ممارسة الجنس معه وزوجته داخل شقتهما.

تمكنت أجهزة الأمن من التوصل إلى صاحب الحساب الشخصى، وتبين من فحص الصفحة أن المتهم مقيم بمنطقة حلوان، أرسل صورا لزوجته، وهى عارية لراغبى المتعة، وتواصل مع زوجين لترتيب حفلة جنس جماعى بينهما فى حضور زوجة كل منهما. وتحرر المحضر رقم 1048 لسنة 2019.

نساء عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إحالة شبكة تبادل الزوجات بحلوان للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح إحالة شبكة تبادل الزوجات بحلوان للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح



أخبار ذات صلة

GMT 14:32 2019 الأحد ,20 كانون الثاني / يناير

"أجمل فتاة في العالم" تثير ضجة بتحدي الـ10 سنوات
العرب اليوم - "أجمل فتاة في العالم" تثير ضجة بتحدي الـ10 سنوات

GMT 12:46 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

الشرطة الأسترالية توجه لمعتقل تهمة اغتصاب وقتل آية
العرب اليوم - الشرطة الأسترالية توجه لمعتقل تهمة اغتصاب وقتل آية

GMT 10:07 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

شاب يرفع دعوي يطالب برد الشبكة ويتهم خطيبته بأنها "مُتزمتة"
العرب اليوم - شاب يرفع دعوي يطالب برد الشبكة ويتهم خطيبته بأنها "مُتزمتة"

GMT 16:51 2019 الخميس ,17 كانون الثاني / يناير

ربة منزل تقتل إبنها وتؤكد أنها لم تكُن تقصد ذلك
العرب اليوم - ربة منزل تقتل إبنها وتؤكد أنها لم تكُن تقصد ذلك

GMT 14:41 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

ربة منزل تعترف بالخيانة بعد أن تركها زوجها لسنوات
العرب اليوم - ربة منزل تعترف بالخيانة بعد أن تركها زوجها لسنوات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إحالة شبكة تبادل الزوجات بحلوان للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح إحالة شبكة تبادل الزوجات بحلوان للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت بنطالًا أسود وأبرزت ملامحها بالمكياج البسيط

حايك تتألق إطلالة ساحرة في حفل "كوكتيل بوشيرون"

باريس ـ مارينا منصف

ظهرت سلمى حايك، وزوجها فرانسوا هنري، وكأنهما زوجان جديدان، أثناء حضورهما حفل "كوكتيل بوشيرون"، في العاصمة الفرنسية باريس، الأحد الماضي. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا، بدت مُثيرة وأنيقة، وهي ترتدي بنطالًا أسود، وأضافت بعض من السحر بقلادة من الفضة المبهرة، وسوار وخاتم متطابقان. وأكملت سلمى إطلالتها بإمساكها بحقيبة صغيرة سوداء مرصعة باللون الفضي، حيث وقفت ووضعت ذراعها حول زوجها، واعتمدت مكياجًا رائعًا تميز بأحمر الشفاه الوردي الناعم، وأبرزت ملامحها الجميلة من خلال المكياج البسيط. وتألق فرانسوا، 56 عامًا، وهو يرتدي بدلة سوداء أنيقة، وربطة عنق سوداء "بيبيون"، وقميص باللون الأبيض.  وبدأت سلمى وهنري بالتواعد في عام 2006، وبعد 11 شهرًا فقط تزوجا، قبل الترحيب بابنتهما فالنتينا في سبتمبر/ أيلول 2007، والتي ولدت في لوس أنجلوس، وهما يعيشان الآن في العاصمة البريطانية لندن، وعقدا القران…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:17 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

أشلي أياكونتي ترتدي "بكيني" مُذهلًا خلال جلسة تصوير شاطئية مع خطيبها
العرب اليوم - أشلي أياكونتي ترتدي "بكيني" مُذهلًا خلال جلسة تصوير شاطئية مع خطيبها

GMT 03:22 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

صحافي يكشف تفاصيل رحلته في شلالات فيكتوريا
العرب اليوم - صحافي يكشف تفاصيل رحلته في شلالات فيكتوريا

GMT 02:18 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

عبد الله الحسيني يكشف أحدث صيحات ديكورات الحوائط
العرب اليوم - عبد الله الحسيني يكشف أحدث صيحات ديكورات الحوائط

GMT 07:32 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

ترامب يواجه عاصفة سياسية مع استمرار اغلاقه الحكومة
العرب اليوم - ترامب يواجه عاصفة سياسية مع استمرار اغلاقه الحكومة

GMT 03:29 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

مشرعون أميركيون يهاجمون تقرير موقع "بزفيد نيوز"
العرب اليوم - مشرعون أميركيون يهاجمون تقرير موقع "بزفيد نيوز"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:22 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

منى فاروق تتبرأ من فضيحة "الفيديو الإباحي" مع خالد يوسف
العرب اليوم - منى فاروق تتبرأ من فضيحة "الفيديو الإباحي" مع خالد يوسف

GMT 10:58 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

وذهب.. سوار الذهب!!
العرب اليوم - وذهب.. سوار الذهب!!

GMT 10:42 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

رئيس الوزراء فى جنوب السودان للمشاركة فى احتفالية اتفاق السلام
العرب اليوم - رئيس الوزراء فى جنوب السودان للمشاركة فى احتفالية اتفاق السلام

GMT 10:59 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

قشور جوز الهند تتحول إلى تحف بأنامل سورية
العرب اليوم - قشور جوز الهند تتحول إلى تحف بأنامل سورية

GMT 22:51 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

أمير الكويت يؤكد علي أهمية الاقتصاد وتنويع الدخل
العرب اليوم - أمير الكويت يؤكد علي أهمية الاقتصاد وتنويع الدخل

GMT 23:29 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

هزيمة حزب «تواصل» الإخواني في موريتانيا بمعقلهم
العرب اليوم - هزيمة حزب «تواصل» الإخواني في موريتانيا بمعقلهم

GMT 00:32 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

"الكهرباء المصرية" سنتعاون مع ألمانيا في "الطاقة المتجددة" و"مزارع الرياح"
العرب اليوم - "الكهرباء المصرية" سنتعاون مع ألمانيا في "الطاقة المتجددة" و"مزارع الرياح"

GMT 22:22 2018 الثلاثاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

مرسوم ملكي سعودي بصرف العلاوة السنوية للموظفين
العرب اليوم - مرسوم ملكي سعودي بصرف العلاوة السنوية للموظفين

GMT 00:06 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

مخزونات النفط الخام الأميركي ترتفع بمقدار 3.22 مليون برميل
العرب اليوم - مخزونات النفط الخام الأميركي ترتفع بمقدار 3.22 مليون برميل

GMT 07:43 2013 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

وجود الدم في البراز إنذار بسرطان القولون
العرب اليوم - وجود الدم في البراز إنذار بسرطان القولون

GMT 09:33 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

زاهي حواس يكشف مراحل الكشف عن مقبرة "توت عنخ آمون"
العرب اليوم - زاهي حواس يكشف مراحل الكشف عن مقبرة "توت عنخ آمون"

GMT 09:01 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

الفنانة نجوى كرم تخرج في إطلالة جذّابة بتوقيع نيكولا جبران
العرب اليوم - الفنانة نجوى كرم تخرج في إطلالة جذّابة بتوقيع نيكولا جبران

GMT 04:00 2016 السبت ,06 شباط / فبراير

هواية التنزه مع "الكلاب" تغزو كورنيش مدينة جدة
العرب اليوم - هواية التنزه مع "الكلاب" تغزو كورنيش مدينة جدة

GMT 16:22 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

فوز ساهر عوكل بأفضل تصميم ومنحه حصانة تحول دون استبعاده في الحلقة المقبلة
العرب اليوم - فوز ساهر عوكل بأفضل تصميم ومنحه حصانة تحول دون استبعاده في الحلقة المقبلة

GMT 05:46 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

خبير علم نفس يكشف أسباب فشل العلاقات العاطفية الحالية
العرب اليوم - خبير علم نفس يكشف أسباب فشل العلاقات العاطفية الحالية

GMT 01:19 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

اكتشاف قناع "حارس كلكامش" في مدينة آور الأثرية
العرب اليوم - اكتشاف قناع "حارس كلكامش" في مدينة آور الأثرية

GMT 17:44 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

خالد الجراح يستقبل لجنة معالجة التكدس داخل السجون
العرب اليوم - خالد الجراح يستقبل لجنة معالجة التكدس داخل السجون

GMT 09:53 2018 الخميس ,19 تموز / يوليو

"الأهلي" السعودي يعلن التعاقد مع "جانيني تافاريس" 4 سنوات
العرب اليوم - "الأهلي" السعودي يعلن التعاقد مع "جانيني تافاريس" 4 سنوات

GMT 07:34 2018 الثلاثاء ,23 كانون الثاني / يناير

الوحدات مستوحاة من ديكورات الفنادق الفخمة
العرب اليوم - الوحدات مستوحاة من ديكورات الفنادق الفخمة

GMT 00:04 2014 الإثنين ,07 إبريل / نيسان

موهبتي فطرية وتأثرت برائد السريالية سالفادور دالي
العرب اليوم - موهبتي فطرية وتأثرت برائد السريالية سالفادور دالي

GMT 14:36 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيو

محمد صلاح يجتاز الكشف الطبى فى ليفربول بنجاح
العرب اليوم - محمد صلاح يجتاز الكشف الطبى فى ليفربول بنجاح

GMT 06:30 2016 الأحد ,01 أيار / مايو

خالد النجار يطرح تشكيلة جديدة من الملابس الصيفية باللون الأصفر
العرب اليوم - خالد النجار يطرح تشكيلة جديدة من الملابس الصيفية باللون الأصفر
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab