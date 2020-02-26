أعلنت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الأربعاء، أنها أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق امرأة تسترت على أحد الإرهابيين.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق إن "المدانة اعترفت باستقبال انتحاري يدعى (أبو مها) والصعود معه في السيارة المفخخة نوع هونداي ستاريكس، بالقرب من نقطة سيطرة الشعب، بغية إبعاد الشك عنه، بعد أن كان ينوي تنفيذ عملية انتحارية تحقيقا لغايات إرهابية".



وأضاف البيان أن "المدانة اعترفت بأنها مع زوجها انتموا إلى صفوف ما يسمى دولة العراق الإسلامية".وأشار البيان إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدانة وفقا لأحكام المادة الرابعة 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".