مخاطر تدخين الشيشة على القلب

حذّر باحثون في كاليفورنيا من جامعة لوس أنجلوس من سمّية أنابيب الماء في الشيشة على القلب، ونظام الدورة الدموية. ووفق المجلة الأميركية لأمراض القلب The American Journal of Cardiology أكد العلماء أن للشيشة نفس التأثيرات الضارّة على القلب والأوعية الدموية على المدى القصير(مثلاً تدخينها لمدة 30 دقيقة)، كتلك التي يحدثها تدخين السجائر، الأمر الذي يشير إلى أن المخاطر على المدى البعيد قد تكون عالية للغاية.

ولإجراء الدراسة اتخذ الباحثون إجراءات مختلفة إزاء 48 من مدخني الشيشة الشباب قبل وبعد جلسة تدخين لمدة 30 دقيقة.

وتمَّ تقييم المؤشرات المختلفة مثل معدل ضربات القلب ومستوى النيكوتين في الدم وأحادي أكسيد الكربون قبل وبعد الجلسة.

وتشير هذه النتائج إلى أن تدخين الشيشة ليس بديلاً صحياً أكثر من تدخين السيجارة بل على العكس تماماً. ويحذر الباحثون مدخني الشيشة من مواصلة التدخين لمدة 30 دقيقة؛ وعملياً يميل مدخنو الشيشة إلى استنشاق التبغ لساعات. وفي عام 2015، قدّر الخبراء من منظمة الصحة العالمية أنَّ جلسة الشيشة الواحدة تعادل تدخين 20 إلى 30 سيجارة.