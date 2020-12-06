ارتفاع إصابات فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و 248 ألفا و 269 إصابة. وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 53 ألفا و 543 حالة.