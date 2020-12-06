إصابات كورونا في العالم تتجاوز 66.23 مليون والوفيات 1.53 مليون

أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 66.23 مليون نسمة أصيبوا ب فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1.53 مليون وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019