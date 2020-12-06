الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 17 إصابة في اليوم السابق .

وأضافت اللجنة في بيان أن 17 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج. وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86619 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.