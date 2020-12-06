المغرب تسجل 2919 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2919 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 379 ألف و657. وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 61 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6245، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 331 ألف و301.