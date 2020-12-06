السودان تسجل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 " و5 وفيات و79 حالة تعافٍ. وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم إلى ارتفاع الحالات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 19468 حالة متضمنة 1295 وفاة و11021 حالة تعافٍ.