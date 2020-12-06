لبنان تسجل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 137112 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 90229، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1099 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة .