مصر تسجل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 21 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 118432 حالةً من ضمنهم 103501 حالة تم شفاؤها، و 6771 حالة وفاة.