تونس تسجل 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 104 آلاف و 02 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 561 حالة.