الولايات المتحدة تسجل 206,992 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 206,992 إصابة جديدة و 2,310 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14,462,527 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 280,135 حالة وفاة.