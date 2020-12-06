الصحة العالمية تصدم مرضى كورونا

كشفت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى في منظمة الصحة العالمية، تفاصيل جديدة بشأن آخر ما وصل له العالم في لقاحات فيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد وقالت طلعت، خلال لقاء عبر الصوت والصورة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، إن اللقاحات المطروحة حاليًا وفي مرحلة التجارب السريرية تعطي فعالية أكثر من 90%، مضيفة أن العالم يحتاج لأكثر من لقاح، ولا يمكن أن نستخدم لقاحا واحدا فقط