فلسطين تسجل 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضحت الصحة الفلسطينية اليوم أنّ نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.