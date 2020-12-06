مسؤولة بالصحة العالمية يؤكد كورونا سيكون فيروسا موسميا كالإنفلونزا وتحت السيطرة يوما ما

قالت الدكتورة مها طلعت، مستشار إقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن السيطرة على انتقال فيروس كورونا ستحدث بمجرد توافر اللقاحات المضادة له وبدء توزيعها، معلقة: «هييجي يوم فيروس كورونا يكون موسميًا كالإنفلونزا وتحت السيطرة وأضافت طلعت، خلال لقاء لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن «كوفيد - 19» سيصبح موسميًا ولا ضرر له كباقي الفيروسات في ظرف عام أو عامين.