تعرفي على أهم فوائد الزعفران لطرد السموم من الجسم

يعد الزعفران سلاحاً فتاكاً لطرد السموم من الجسم، إذ تعمل المواد المُرة الموجودة به على تنشيط الكبد وإطلاق عملية طرد السموم ودعم عملية الهضم.

وللاستفادة من مزايا الزعفران الصحية، أوصت مجلة "فرويندين" الألمانية بإذابة كمية من الزعفران في كوب من الماء وتناوله في الصباح للتخلص من سموم الجسم من ناحية، وبدء اليوم بنشاط وحيوية من ناحية أخرى.

غير أن المجلة الألمانية تحذر من تناول ماء الزعفران كل يوم، مؤكدة أن تناوله مرة كل شهر يكفي تماماً للتمتع بفوائده الصحية.

ومن ناحية أخرى، يمتاز الزعفران بتأثير جمالي، حيث أن الاستحمام بماء الزعفران يساعد على التمتع ببشرة جميلة تخلو من العيوب