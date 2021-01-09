المكسيك تسجل 1038 وفاة و 14362 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 14 ألفًا و 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في البلاد حتى الآن مليون و507 آلاف و 931 إصابة. و أعلنت الوزارة كذلك أنها سجلت خلال الفترة نفسها 1038 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى 132 ألفًا و 69 وفاة.