الجزائر تسجّل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 101913 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الوباء إلى 2803 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 209 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69011 حالةً.