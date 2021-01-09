الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إنها سجلت 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 53 في اليوم السابق وذكرت اللجنة في بيان أن 14 من بين 17 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات وأعلنت مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة خبي، اليوم السبت أنها ستعلق خدمات مترو الأنفاق.

وكانت السلطات قد منعت السكان الأسبوع الماضي من المغادرة في محاولة للحد من تفشي الفيروس وبدأت شيجياتشوانغ حملة فحوصات جماعية لسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 38 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، انخفاضا من 57 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

المصدر: رويترز