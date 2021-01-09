كوريا الجنوبية تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 67,999 إصابة. وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة لكوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 19 حالة وفاة إضافية جراء كورونا مما يرفع الإجمالي إلى 1,100 حالة وفاة.