لبنان تسجّل 5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع عدد الإصابات إلى 215553 إصابةً. وبينت الصحة اللبنانية اليوم, أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 140597، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1590 حالة بعد تسجيل 20 حالة وفاة.