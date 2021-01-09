الأردن تسجل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الأردن اليوم 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 305959 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أنه تم تسجيل 1590 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 286983 حالة، كما سُجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4009 حالات.