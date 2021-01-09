أكثر من 88 مليوناً و700 ألف إصابة بـ«كورونا» عالمياً

أظهر إحصاء لوكالة «رويترز» للأنباء أن أكثر من 88.7 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و911433 وفاة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وهنا قائمة بالدول العشر الأولى من حيث عدد الإصابات: وهي الدول والمناطق ثم عدد الوفيات ثم عدد الإصابات المؤكدة، اعتمادا على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

الولايات المتحدة 369051 وفاة و21789843 إصابة.

الهند 150798 وفاة و10431639 إصابة.

البرازيل 201460 وفاة و8013708 إصابات.

روسيا 60911 وفاة و3355794 إصابة.

المملكة المتحدة 79789 وفاة و2957472 إصابة.

فرنسا 67431 وفاة 2747135 إصابة.

تركيا 22450 وفاة و2307581 إصابة.

إيطاليا 77291 وفاة و2220361 إصابة.

إسبانيا 51874 وفاة و2050360 إصابة.

ألمانيا 39458 وفاة و1881841 إصابة.