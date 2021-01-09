الولايات المتحدة تسجل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد للمرة الأولى، وفقاً لبيانات صدرت أمس (الجمعة)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وقال مشروع «كوفيد تراكينغ بروجيكت» لتعقب الإصابات بـ«كورونا» في تحديثه اليومي إن الولايات المتحدة سجلت رقماً قياسياً بلغ 310 آلاف حالة بالإضافة إلى 131 ألفاً و889 حالة دخول إلى المستشفيات و3777 حالة وفاة بسبب «كوفيد - 19».

ووفقاً للمشروع، وصل متوسط حصيلة الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات خلال الأيام السبعة الماضية إلى مستويات قياسية.ويوم الخميس، وصلت الولايات المتحدة إلى مرحلة قاتمة أخرى، فسجلت أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا للمرة الأولى في يوم واحد.