العراق يسجل 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 602331 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة , مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12881 حالة , فيما سُجلت 1965 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 554990 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 34460 مصابا , منهم 129 في العناية المركزة .