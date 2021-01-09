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الكويت تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الكويت تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
الكويت ـ العرب اليوم

سجلت الكويت اليوم 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 153900 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 942 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 51 حالة ليصبح مجموع الحالات المصابه ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4230 حالة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 245 حالة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 148728 حالة.

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الكويت تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا الكويت تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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