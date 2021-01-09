تونس تسجّل 2611 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية, 2611 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و45 وفاة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس منذ بدء الجائحة بلغ 157514 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5153 حالة وفاة.