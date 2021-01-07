ألمانيا تسجل 26391 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 26391 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 1070 وفاة . وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.835.038 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37.607 حالات وفاة .